«Славяне объединились!»: Как команда Team Spirit дважды обыграла весь мир

Ранее российско-украинская команда Team Spirit стала двукратным чемпионом мира по Dota 2.



«Если мы не можем показать себя в классическом виде спорта, например, в футболе, то мы показываем себя в альтернативном спорте. Русскоязычные команды состоят и из русских, и из белорусов, и из украинцев – полный интернационал. Когда мы объединяемся, мы делаем такое, что миру не видано. В киберспорте есть несколько лучших держав: Россия, Соединенные Штаты и Южная Корея. В этих странах киберспорт каким-то образом стал национальным видом спорта. Это наш новый футбол», - сказал собеседник НСН.

По его словам, киберспорт - серьезное занятие, требующее времени и тренировок.

«Тренировки у ребят проходят очень серьезно: как и в обычном спорте, у них есть свои выездные базы, они регулярно занимаются. Шахматы же тоже спорт, вот и киберспорт стал новыми шахматами. Если мы еще в 60-70-х годах покоряли весь мир в шахматах, то сейчас делаем это в киберспорте. Что касается увлечением детей компьютерными играми, то стоит помнить, что любое увлечение не должно быть порочным. Если ребенок увлекается спортом, то, по-моему, это здорово, так как это увлечение, командная работа и развитие всех навыков», - отметил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин вступился за российских геймеров на фоне санкций, напоминает «Радиоточка НСН».

