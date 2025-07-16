«Ездили как на дачу»: В туротрасли заявили об огромных потерях Финляндии без россиян

Сейчас россияне редко ездят в Финляндию, а вот сами финны охотно приезжают к нам за продуктами и бензином, сказал НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН заявил, что сильнее всего от отсутствия российских туристов в Финляндии пострадали жители курортных зон и городов неподалеку от Санкт-Петербурга.

Финляндия на замке: Закрытые КПП отдаляют от России и сближают с НАТО

Отсутствие российских туристов ставит под угрозу существование туристического бизнеса в Восточной Финляндии, пишет Yle. Издание отмечает, что снижение доходов сильно ударило по всем без исключения, некоторым предпринимателям пришлось даже прекратить работу. Голов напомнил, что ещё совсем недавно россияне ездили в Финляндию как к себе на дачу.

«На самом деле, там не только огромный турпоток был, многие наши граждане приобретали в Финляндии недвижимость, многие ездили на рыбалку в рамках тура выходного дня, отправлялись в соседнюю страну как на дачу. Авиарейсов и поездов из России в Финляндию на новогодние праздники не хватало, а желающих было больше, чем мест их размещения. Финны, которые жили вдоль курортных зон и городов неподалёку от Санкт-Петербурга, брали кредиты, строили коттеджи, сдавали их в аренду россиянам. Теперь же нанесен серьезный удар по их доходам, да и по всей финской экономике. Те из россиян, кто регулярно посещал горнолыжные курорты Финляндии, уже переориентировались на отечественные», - отметил Голов.

Он также обратил внимание на то, что сейчас пошел обратный поток.

«Границы в ближайшее время не откроют, все это прекрасно понимают. Некоторые россияне продолжают ездить в Финляндию, у некоторых есть право на жительство или недвижимость. Этот поток существует, но он не очень большой. Пошел, скорее, обратный поток. Финны оттуда приезжают к нам за продуктами и бензином», - заключил Голов.

Ранее Прибалтика столкнулись с кризисом туризма из-за ситуации на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российские ТуристыРоссиянеФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры