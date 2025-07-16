«Вау-эффекта» не будет: В индустрии оценили шансы «Хутора» с Романовичем на успех
Сергей Романович - талантливый актер, однако у вышедшего с ним сериала «Хутор» есть проблема удержанием интереса у зрителей из-за риска застревания персонажа в одной локации, заявил НСН Роман Григорьев.
Появление на экране актера Сергея Романовича после перерыва в кинокарьере вряд ли впечатлит зрителей, хотя свой талант и искру в глазах он не растерял, заявил в беседе с НСН кинокритик Роман Григорьев.
Новый проект «Хутор», который рассказывает историю инфоцыгана Артема, стал первым для актера Сергея Романовича, более 10 лет не снимавшегося в кино по религиозным причинам. Первая серия проекта, где Романович сыграл главную роль, вышла 10 июля. Комедия повествует о финансовом гуру, который задолжал опасному человеку два миллиона долларов и, желая спастись, сбежал в лес, чтобы затем получить чистый паспорт и новую жизнь. Григорьев отметил, что актер не растерял свои профессиональные способности.
«Ничего страшного в том, что Романович много лет не был на экране. Актерский талант у него никуда не делся. На экране он смотрится прикольно, есть искорка в глазах. У него получился довольно забавный дикарь. Но, я думаю, что никакого «вау-эффекта» от его появления на экране не будет, потому что вокруг и так очень много шума и событий. Ну да, он исчезал, но уже никто не помнит, по какой причине. Что касается того, сможет ли он подвинуть Петрова и Кологривого, было бы откуда их сдвигать. Сначала один был популярен, потом другой. Но никто из них пока не стал по-настоящему великим актером», - рассказал он.
При этом Григорьев указал на не самый захватывающий сюжет сериала, исходя из первых серий проекта. По его мнению, только смена локаций и какая-то динамика могли бы увлечь зрителей и удержать их интерес к проекту.
«Тематика сериала прикольная, но, честно говоря, как-то не очень затягивает. Это похоже на историю предпринимателя Германа Стерлигова с биржей «Алиса», который ушел в своеобразный скит и начал печь караваи в Москве. Наверно, если весь сериал история будет о том, как парень попал в хутор и ему выправляют мозги, будет не очень интересно оставаться в этих рамках. Может быть, авторы сериала закинут потом главного героя из хутора еще куда-то. Если он в течение сериала будет трансформироваться и перемещаться в разные обстоятельства, то такие небольшие серии будет довольно забавно смотреть по дороге на работу в транспорте», - подытожил он.
Ранее популярный российский актер Никита Кологривый признался, что готов исполнить роль Волка в киноадаптации знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вау-эффекта» не будет: В индустрии оценили шансы «Хутора» с Романовичем на успех
- Львова-Белова: В Россию из Украины вернулся еще один ребенок
- Главного оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана отправили в тюрьму
- Учителя раскрыли, как сделать популярной свою профессию
- Глава МИД Украины заявил, что Киев готов продолжать говорить с Москвой
- «Гонорары гениев растут!»: В Госдуме поддержали увеличение зарплат в креативной индустрии
- Армия Израиля заявила о новом ударе по Дамаску
- Путин прилетел в Магнитогорск с рабочей поездкой
- Компаниям напомнили, как защититься от утечек и мошенничества
- В Германии опровергли начало поставок Украине ЗРК Patriot
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru