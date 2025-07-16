«Ничего страшного в том, что Романович много лет не был на экране. Актерский талант у него никуда не делся. На экране он смотрится прикольно, есть искорка в глазах. У него получился довольно забавный дикарь. Но, я думаю, что никакого «вау-эффекта» от его появления на экране не будет, потому что вокруг и так очень много шума и событий. Ну да, он исчезал, но уже никто не помнит, по какой причине. Что касается того, сможет ли он подвинуть Петрова и Кологривого, было бы откуда их сдвигать. Сначала один был популярен, потом другой. Но никто из них пока не стал по-настоящему великим актером», - рассказал он.

При этом Григорьев указал на не самый захватывающий сюжет сериала, исходя из первых серий проекта. По его мнению, только смена локаций и какая-то динамика могли бы увлечь зрителей и удержать их интерес к проекту.