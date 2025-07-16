Израилю не нужны крепкие государства по соседству, поэтому он хочет устроить в Сирии бесконечный хаос, рассказал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с НСН.

Израиль нанес повторный авиаудар по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске, момент атаки попал на видео местного ТВ (ролик опубликовал Telegram-канал "Радиоточка НСН"). Также израильские ВВС нанесли авиаудар по окрестностям президентского дворца в Дамаске. Помимо этого армия Израиля готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты в свете эскалации с Сирией и готовится к нескольким дням боев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ситуацию в сирийской провинции Эс-Сувейда «крайне тяжелой» и заявил о стремлении спасти «наших братьев-друзов». Эксперт отметил, что настоящая цель операции в другом.