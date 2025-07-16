Бесконечный хаос: Эксперт объяснил, зачем Израилю война в Сирии
Израиль хочет окружать себя управляемыми хаотичными образованиями, чтобы чувствовать себя в безопасности, заявил Кирилл Семенов.
Израилю не нужны крепкие государства по соседству, поэтому он хочет устроить в Сирии бесконечный хаос, рассказал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с НСН.
Израиль нанес повторный авиаудар по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске, момент атаки попал на видео местного ТВ (ролик опубликовал Telegram-канал "Радиоточка НСН"). Также израильские ВВС нанесли авиаудар по окрестностям президентского дворца в Дамаске. Помимо этого армия Израиля готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты в свете эскалации с Сирией и готовится к нескольким дням боев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ситуацию в сирийской провинции Эс-Сувейда «крайне тяжелой» и заявил о стремлении спасти «наших братьев-друзов». Эксперт отметил, что настоящая цель операции в другом.
«Израилю прежде всего интересен распад сирийской государственности, которая до сих пор пока не состоялась до конца после падения прошлого режима. Тель-Авиву выгоднее иметь дело с хаосом, чем со стабильными странами, которые могут укрепиться и представлять для него угрозу, например, как Иран. Сейчас сложилась удачная ситуация, что Израиль объявил себя защитником друзского меньшинства и якобы встал на их поддержку. Возможно, истинная цель — сформировать буферную зону в трех приграничных провинциях южной Сирии, а Тель-Авив просто опирается на друзов, чтобы они расширили свой контроль на все территории. Это попытка создать марионеточное государство по типу христианско-маронитского образования, которое существовало на юге Ливана до 2000 года. Именно это хочет увидеть Израиль и в Сирии», — подчеркнул он.
Семенов добавил, что на конфликт никак не повлияет позиция президента США Дональда Трампа, ему придется смириться с ситуацией.
«США не поддерживают эти действия, но с другой стороны Нетаньяху никогда не останавливала эта проблема. Он нашел повод начать новую войну, так как две уже в тупике: с Ираном у него не получилось, в Газе он тоже ничего не может сделать с ХАМАСом и не знает, как дальше там вести боевые действия, а сейчас открывается возможность для маленького победоносного конфликта. Трамп потом придет и скажет, что он согласен на буферную зону и предложит всем мириться», — заключил он.
Кстати, из-за эскалации ситуации в Сирии был приостановлен суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обвиняемым в получении взяток и мошенничестве, сообщает The Times of Israel.
Ранее преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин заявил НСН, что для США самый нежелательный вариант — это усиление напряженности на границе Сирии и Израиля.
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