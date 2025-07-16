СМИ сообщили об отмене военно-технического форума «Армия-2025»

Проведение XI международного военно-технического форума «Армия-2025» отменено. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Известия».

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Отмечается, что сайт мероприятия продолжает работать, однако с него были удален даты проведения форума (11–14 августа 2025). А с интернет-страницы выставочного центра «Патриот» убран анонс форума.

Ранее госкорпорация «Ростех» объявила, что авиасалон МАКС второй год подряд будет проводиться в онлайн-формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В числе тематических разделов eMAKS будут, в том числе, самолётостроение, военная авиация, беспилотные авиационные системы и комплексы.

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Фото: t.me/forumarmy
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