СМИ сообщили об отмене военно-технического форума «Армия-2025»
Проведение XI международного военно-технического форума «Армия-2025» отменено. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Известия».
Отмечается, что сайт мероприятия продолжает работать, однако с него были удален даты проведения форума (11–14 августа 2025). А с интернет-страницы выставочного центра «Патриот» убран анонс форума.
Ранее госкорпорация «Ростех» объявила, что авиасалон МАКС второй год подряд будет проводиться в онлайн-формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В числе тематических разделов eMAKS будут, в том числе, самолётостроение, военная авиация, беспилотные авиационные системы и комплексы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru