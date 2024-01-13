Ученые обучили ИИ оценивать риск развития зависимости от видеоигр

Так, по заявлению исследователей из Мельбурнского королевского технологического университета, нейросеть проводит анализ отношений игроков с их виртуальными аватарами, возрасте и проведенном за игрой времени.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала игровое расстройство психическим заболеванием. Так, эта зависимость характеризуется чрезмерной увлеченностью видеоиграми в ущерб другим видам деятельности, нарушением самоконтроля и нежеланием отказываться от игры.

Ранее стартап One By One Music представил на выставке CES 2024 первый в мире стриминговый сервис для собак, отмечает «Радиоточка НСН». Разработчики заявляют, что при нажатии клавиши «Play» заиграет музыка, которая мало того, что будет звучать бесконечно благодаря искусственному интеллекту, так еще и сможет успокоить собаку. Создатели One By One Music рекомендуют использовать сервис при покидании дома, чтобы пес не чувствовал себя одиноко. Отмечается, что благодаря фоновой мелодии тревожность собаки снижается на 84%.

