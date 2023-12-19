Путин поручил проверять информацию в видеоиграх на соответствие законам РФ

Президент Владимир Путин поручил организовать мониторинг представленной в видеоиграх информации на предмет соответствия законодательству России.

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«Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на осуществление мониторинга информации, содержащейся в видеоиграх и распространяемой с их использованием», - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Также президент поручил правительству представить меры по развитию российского рынка видеоигр и сервисов для геймеров. В документе содержится положение о необходимости повышать конкурентоспособность отечественных разработчиков.

По данным Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр, за первые шесть месяцев 2023 года спрос на официально ввезенные в РФ видеоигры упал в четыре раза. Их стоимость выросла на 75%, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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