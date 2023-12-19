Путин поручил проверять информацию в видеоиграх на соответствие законам РФ
Президент Владимир Путин поручил организовать мониторинг представленной в видеоиграх информации на предмет соответствия законодательству России.
«Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на осуществление мониторинга информации, содержащейся в видеоиграх и распространяемой с их использованием», - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Также президент поручил правительству представить меры по развитию российского рынка видеоигр и сервисов для геймеров. В документе содержится положение о необходимости повышать конкурентоспособность отечественных разработчиков.
По данным Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр, за первые шесть месяцев 2023 года спрос на официально ввезенные в РФ видеоигры упал в четыре раза. Их стоимость выросла на 75%, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил проверять информацию в видеоиграх на соответствие законам РФ
- Фигуристка Трусова выпустила песню «Я не кукла»
- Госдеп предупредил Украину об очень сложной зиме
- Авиакомпании обязали не рассаживать родителей и детей в самолетах
- Путин поручил представить предложения по спортивным парадам на Красной площади
- Зеленский заявил о большом количестве вопросов к Залужному
- Владимира Познера заметили на рождественском ужине в Москве
- Суд арестовал начальника самарского главка МЧС Бойко
- Число бронирований отелей в Териберке выросло в четыре раза
- Шеф-повар Сипугин посоветовал добавлять в оливье сельдерей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru