Львова-Белова: В Россию из Украины вернулся еще один ребенок
В Россию из Украины при посредничестве Катара вернулся ещё 13-летний мальчик. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
По ее словам, бабушка по материнской линии вместе с внуком уехала на Украину по семейными обстоятельствам в 2016 году. Затем семья решила, что ребёнку следует вернуться в Россию.
Львова-Белова добавила, что всего при содействии института детского омбудсмена после начала спецоперации с родственниками в РФ воссоединились 25 детей.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией в ходе конфликта с Украиной, сообщает RT.
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