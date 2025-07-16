Львова-Белова: В Россию из Украины вернулся еще один ребенок

По ее словам, бабушка по материнской линии вместе с внуком уехала на Украину по семейными обстоятельствам в 2016 году. Затем семья решила, что ребёнку следует вернуться в Россию.

Львова-Белова добавила, что всего при содействии института детского омбудсмена после начала спецоперации с родственниками в РФ воссоединились 25 детей.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией в ходе конфликта с Украиной, сообщает RT.

