«Пока продажи таких игрушек на маркетплейсах продолжают расти, набирают тренды. Сейчас предприниматели стараются использовать это максимально, кто–то одежду для Лабубу разрабатывает и так далее. В ближайший год этот тренд точно не уйдет. Очень много неоригинальных игрушек, цены разные сегодня, оригинальные можно и за 300 тысяч найти. Обычно в таких случаях тренд перекрывается другим трендом. Возможно, что-то появится новое. Все зависит от того, как будут себя вести блогеры. Если найдется товар сейчас, который блогеры раскачают, Лабубу уйдут на второй план. Все зависит от пиара и маркетинга», - объяснил он.

При этом Кременсков добавил, что проверяться Лабубу должны по «детским» стандартам, но вряд ли они навредят психике малышей.

«Соглашусь с Онищенко в том, что необходимо придерживаться стандартов. Если дети используют предмет как игрушку, но она называется по-другому, стандарт все равно должен быть – проверки и так далее. У нас юридически это все закреплено. Что касается влияния на психику, если будут какие-то инциденты, тогда я бы с Онищенко согласился. Но сказать сейчас, что это будет влиять на психику, сложно. Это очень сложный вопрос, у детей другое восприятие. Думаю, что Онищенко здесь немного перегнул», - добавил собеседник НСН.

Сегодня у детей в тренде монстрообразные игрушки, так они выражают свои подавленные эмоции от недостатка внимания родителей. Об этом в пресс-центре НСН рассказала провокативный психолог Анна Баленко.

