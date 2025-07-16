Раскачают новый тренд: Когда россияне перестанут скупать Лабубу

Проверяться Лабубу должны по «детским» стандартам, но вряд ли они навредят психике малышей, заявил НСН Алексей Кременсков.

Пока продажи Лабубу на маркетплейсах продолжают расти, но тренд не проживет дольше года, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Пометка о возрастном ограничении "14+" должна быть на брелоках Лабубу, и называть это детской игрушкой нельзя, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что официально это изделие не считается игрушкой, но дети активно с этим играют, что может провоцировать агрессию. Кременсков уверен, что потеснить Лабубу может только новый тренд от блогеров.

«Исчезнут, как спиннеры»: Гендиректор Toy.ru назвал борьбу с Лабубу бессмысленной

«Пока продажи таких игрушек на маркетплейсах продолжают расти, набирают тренды. Сейчас предприниматели стараются использовать это максимально, кто–то одежду для Лабубу разрабатывает и так далее. В ближайший год этот тренд точно не уйдет. Очень много неоригинальных игрушек, цены разные сегодня, оригинальные можно и за 300 тысяч найти. Обычно в таких случаях тренд перекрывается другим трендом. Возможно, что-то появится новое. Все зависит от того, как будут себя вести блогеры. Если найдется товар сейчас, который блогеры раскачают, Лабубу уйдут на второй план. Все зависит от пиара и маркетинга», - объяснил он.

При этом Кременсков добавил, что проверяться Лабубу должны по «детским» стандартам, но вряд ли они навредят психике малышей.

«Соглашусь с Онищенко в том, что необходимо придерживаться стандартов. Если дети используют предмет как игрушку, но она называется по-другому, стандарт все равно должен быть – проверки и так далее. У нас юридически это все закреплено. Что касается влияния на психику, если будут какие-то инциденты, тогда я бы с Онищенко согласился. Но сказать сейчас, что это будет влиять на психику, сложно. Это очень сложный вопрос, у детей другое восприятие. Думаю, что Онищенко здесь немного перегнул», - добавил собеседник НСН.

Сегодня у детей в тренде монстрообразные игрушки, так они выражают свои подавленные эмоции от недостатка внимания родителей. Об этом в пресс-центре НСН рассказала провокативный психолог Анна Баленко.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/ Сергей Булкин
ТЕГИ:маркетплейсИгрушки

Горячие новости

Все новости

партнеры