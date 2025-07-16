Россиянам назвали симптом, характерный только для менингококковой инфекции

Он пояснил, что это невозможность нагнуть голову и дотронуться подбородком до собственной груди.

Хорошев указал, что первые симптомы заражения менингококковой инфекцией похожи на ОРВИ: болит голова, повышается температура, появляются боль при глотании, а также тошнота и рвота. Однако ригидность задних мышц - это сигнал для немедленного обращения к врачу.

«Из-за ригидности... коснуться подбородком ключицы и верхней части груди просто невозможно... Если есть такие симптомы... нужно просто неотложно обращаться к врачу», – подчеркнул он.

Врач добавил, что несвоевременное лечение менингококковой инфекции может привести к инвалидности и даже смерти.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Павел Волчков заявил, что в группу риска по менингиту входят люди с ВИЧ и врождёнными нарушениями иммунной системы, а также пациенты, прошедшие химиотерапию, сообщает RT.

