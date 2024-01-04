Американский подросток первым в истории прошел игру «Тетрис»

Житель американского штата Оклахома Уиллис Гибсон первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры «Тетрис». Об этом пишет The New York Times.

«Тетрис» признали лучшей видеоигрой в истории

По данным газеты, 13-летний Гибсон дошел до последнего 157-го уровня игры на приставке Nintendo. Подросток достиг момента, на котором «Тетрис» останавливается при счете 999999. Гибсон опубликовал в Сети видео прохождения игры.

Как пишет New York Times, ранее до «зависания» «Тетриса» доходил лишь искусственный интеллект.

Игру «Тетрис» разработал в 1984 году советский программист Алексей Пажитнов, мировую известность она приобрела благодаря корпорации Nintendo, предлагавшей картриджи с головоломкой для консоли Game Boy. В 2007 году «Тетрис» включили в библиотеку американского конгресса в числе десяти наиболее значимых компьютерных игр.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИгрыСША

Горячие новости

Все новости

партнеры