Американский подросток первым в истории прошел игру «Тетрис»
Житель американского штата Оклахома Уиллис Гибсон первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры «Тетрис». Об этом пишет The New York Times.
По данным газеты, 13-летний Гибсон дошел до последнего 157-го уровня игры на приставке Nintendo. Подросток достиг момента, на котором «Тетрис» останавливается при счете 999999. Гибсон опубликовал в Сети видео прохождения игры.
Как пишет New York Times, ранее до «зависания» «Тетриса» доходил лишь искусственный интеллект.
Игру «Тетрис» разработал в 1984 году советский программист Алексей Пажитнов, мировую известность она приобрела благодаря корпорации Nintendo, предлагавшей картриджи с головоломкой для консоли Game Boy. В 2007 году «Тетрис» включили в библиотеку американского конгресса в числе десяти наиболее значимых компьютерных игр.
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