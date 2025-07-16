В Екатеринбурге арестовали сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Мутвалы Шыхлински. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в соцсетях появилось видео задержания Шахина Шыхлински. На кадрах видно, как молодой человек, находившийся за рулём автомобиля, едва не задавил оперативника.
В итоге Мутвалы Шыхлински предъявили обвинение по статье о насилии в отношении представителя власти. Суд арестовал его до 14 сентября.
Ранее был задержан Шахин Шыхлински, который проходил свидетелем по делу против братьев Сафаровых, обвиняемых в серии убийств. После допроса его отпустили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru