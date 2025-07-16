В Екатеринбурге арестовали сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински

Ранее в соцсетях появилось видео задержания Шахина Шыхлински. На кадрах видно, как молодой человек, находившийся за рулём автомобиля, едва не задавил оперативника.

В итоге Мутвалы Шыхлински предъявили обвинение по статье о насилии в отношении представителя власти. Суд арестовал его до 14 сентября.

Ранее был задержан Шахин Шыхлински, который проходил свидетелем по делу против братьев Сафаровых, обвиняемых в серии убийств. После допроса его отпустили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

