Непредсказумый и непобежденный. Ученые и медики строят прогнозы о COVID-19
Скорость и количество мутаций коронавируса зависят от коллективного иммунитета. Медики призывают вакцинироваться, чтобы остановить распространение заболевания.
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что распространение коронавируса не поддается точной оценке даже со стороны специалистов.
«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», - заявил главврач в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал причину осеннего скачка заболеваемости COVID-19.
«Прошло примерно три недели после начала нового учебного года, только недавно работники вернулись после летних отпусков и, безусловно, это сказывается. В это время всегда было повышение заболеваемости респираторными инфекциями, так же, как и кишечными. И в "доковидную" эру тоже. Раньше именно в это время наблюдался и подъем гепатита A, сейчас, слава Богу, такого нет. Люди вернулись, чуть похолодало, вот они и позаражались вирусом», - объяснил специалист.
Лекарственные препараты и вакцины не влияют на способность COVID-19 мутировать. Распространению и мутации вируса способствуют, в первую очередь, антипрививочники. Об этом НСН рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«Вирус, как и любое другое живое существо, пытается адаптироваться к окружающей среде. Наиболее жизнеспособные его варианты продолжают размножаться. Чем дольше вирус циркулирует в обществе, тем больше жизнеспособных вариантов появляется. Именно поэтому мы, врачи, призываем людей вакцинироваться как можно скорее, чтобы прервать возможность распространения и размножения вирусов. Наши вакцины показывают очень высокую эффективность даже против новых штаммов. Те, кто вакцинировался, будут надежно защищены. При этом в соответствии с рекомендациями ВОЗ, нужно сделать ревакцинацию через полгода», - уверен врач.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил «Радиоточке НСН», что россиянам не стоит опасаться новых ограничений, поскольку сейчас они уже не имеют смысла – медицина справляется с текущим количеством больных.
«В ограничениях уже нет смысла, они никогда не останавливают заболеваемость, всё равно все переболеют. Ограничения нужны, чтобы сократить численность болеющих, чтобы справилась медицинская система… Говорить о том, что началась новая волна, не стоит, поскольку это единый эпидемический процесс. Пока оставшиеся не переболеют, пока "лес на всей территории не выгорит", все будут болеть. Подъем заболеваемости закончится тогда, когда коллективный иммунитет будет 80%, от 70% уже будет снижаться», - отметил Жемчугов.
В России за прошедшие сутки погибли от коронавируса 890 человек, с начала пандемии - 209 918, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. За неделю зафиксирован новый антирекорд – в стране от COVID-19 скончались 6 018 россиян. Этот показатель превышает максимум, установленный неделей ранее - 5 682 умерших.
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