Непредсказумый и непобежденный. Ученые и медики строят прогнозы о COVID-19

Лекарственные препараты и вакцины не влияют на способность COVID-19 мутировать. Распространению и мутации вируса способствуют, в первую очередь, антипрививочники. Об этом НСН рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Вирус, как и любое другое живое существо, пытается адаптироваться к окружающей среде. Наиболее жизнеспособные его варианты продолжают размножаться. Чем дольше вирус циркулирует в обществе, тем больше жизнеспособных вариантов появляется. Именно поэтому мы, врачи, призываем людей вакцинироваться как можно скорее, чтобы прервать возможность распространения и размножения вирусов. Наши вакцины показывают очень высокую эффективность даже против новых штаммов. Те, кто вакцинировался, будут надежно защищены. При этом в соответствии с рекомендациями ВОЗ, нужно сделать ревакцинацию через полгода», - уверен врач.