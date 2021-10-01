«Летальность зашкаливает». Инфекционист назвал сроки «самой тяжелой» волны COVID

При этом он отверг введение всероссийского локдауна.

«Сейчас нет никакой необходимости в введении локдауна, его можно было ввести в момент начала третьей волны. А частичные ограничения в виде кратковременных двухнедельных каникул, перевода на дистанционную работу и ужесточение контроля за масочным режимом – такие меры для снижения нагрузки на врачей были бы оправданы», - заявил инфекционист.

По сообщению оперштаба, за последние сутки в России выявили наибольшее с 19 июля число новых случаев COVID-19 – 24644. Также было зарегистрировано максимальное количество смертей от коронавируса за сутки с начала пандемии - 887. Тимаков объяснил, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в России.

«По статистике ежедневно в России долгие годы умирало по пять тысяч человек, а от коронавируса умирают каждый день почти 900 человек. То есть коронавирус забирает больше, чем все вместе взятые болезни, травмы и так далее, которые у нас были до этого. А связано это с тем, что у нас до сих пор веют антиковидные настроения, антипрививочные кампании, теории заговора и так далее. В других странах, про которые говорят, что там рост заболеваемости, вакцина не работает – да, рост заболеваемости есть, но количество тяжелых и летальных случаев гораздо меньше, чем у тех, кто не привился. А так как у нас много непривитых людей по сравнению с другими странами, то, я бы сказал, летальность зашкаливает», - рассказал Тимаков.

По его словам, вакцинация помогает свести к минимуму число тяжелых исходов после заражения коронавирусом, что видно по опыту других стран.

«В США, например, отдельное законодательство в каждом штате, и в части штатов в руководстве явные антипрививочники, а часть штатов поддержали вакцинацию и даже ввели ограничительные мероприятия. Поэтому там надо смотреть статистику выборочно. Но у нас есть пример Израиля, который публикует подробнейшие данные. И там заболеваемость идет среди тех, кто не вакцинирован, тех, кто не выработал иммунитет – это люди пожилого возраста и среди детей. Остальные, кто вакцинирован, с тяжелыми случаями как раз не попадают. Несмотря на то, что идет волна заболеваемости», - заключил Тимаков.

Ранее Тимаков назвал нынешнюю волну коронавируса в России самой тяжелой, передает ТАСС. По его словам, следующие волны коронавируса будут переноситься легче, так как тяжелых случаев будет все меньше.

