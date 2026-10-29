В Испании назвали возможную причину ж/д катастрофы в Толедо
В Италии столкновение поездов в провинции Толедо могло произойти в результате сбоя в работе компьютеров, который привел к отключению системы безопасности, сообщает RTVE со ссылкой на главу Минтранса Оскара Пуэнте.
По его словам, вследствие ее отключения составы на участке протяженностью около 63 км автоматически остановились. Вскоре диспетчерский центр дал разрешение поезду AVE возобновить движение, несмотря на находившийся впереди другой состав. Поезд AVE проехал около 25 км до того, как столкнулся с находившимся впереди составом.
Столкновение высокоскоростного поезда AVE и состава компании Iryo произошло утром 28 октября. Несколько вагонов одного из поездов сошли с рельсов. В Испании объявлен трёхдневный траур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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