Песков считает истерикой реакцию Европы на звонок Стубба и Стёре Путину

Реакция Дании, Эстонии и некоторых других стран Европы на телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и главы правительства Норвегии Йонаса Гар Стёре с лидером России Владимиром Путиным носит истеричный характер, сообщил в эфире «Первого канала» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ушаков рассказал подробности разговора Путина со Стуббом и Стере

По его словам, Москва заинтересована в развитии контактов с Норвегией и Финляндией, поскольку они являются непосредственными соседями РФ.

Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина со Стуббом и Гаром упоминалась фамилия Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:НорвегияФинляндияВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков

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