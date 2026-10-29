Песков считает истерикой реакцию Европы на звонок Стубба и Стёре Путину

По его словам, Москва заинтересована в развитии контактов с Норвегией и Финляндией, поскольку они являются непосредственными соседями РФ.

Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина со Стуббом и Гаром упоминалась фамилия Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

