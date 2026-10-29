Песков считает истерикой реакцию Европы на звонок Стубба и Стёре Путину
Реакция Дании, Эстонии и некоторых других стран Европы на телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и главы правительства Норвегии Йонаса Гар Стёре с лидером России Владимиром Путиным носит истеричный характер, сообщил в эфире «Первого канала» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Москва заинтересована в развитии контактов с Норвегией и Финляндией, поскольку они являются непосредственными соседями РФ.
Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина со Стуббом и Гаром упоминалась фамилия Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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