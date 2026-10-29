В 15 регионах сняты ограничения на продажу топлива на АЗС
Власти и компании в 15 регионов России отменили ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях, сообщают «Известия».
Водители могут свободно заправлять автомобили в Рязанской, Липецкой, Костромской, Воронежской, Новосибирской, Тюменской, Свердловской, Томской, Владимирской областях, Красноярском крае, Ставрополье, Карелии и Мордовии, а также в Севастополе и Крыму. В ряде регионов ограничения сохраняются.
Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев заявил, что на стабилизацию с дефицитом топлива повлияло снижение сезонного спроса. Потребление бензина и дизеля снижается после окончания осенней посевной кампании и сезона отпусков.
Ранее стало известно, что на российском рынке увеличили выпуск бензина и дизельного топлива, создаются запасы топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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