В 15 регионах сняты ограничения на продажу топлива на АЗС

Водители могут свободно заправлять автомобили в Рязанской, Липецкой, Костромской, Воронежской, Новосибирской, Тюменской, Свердловской, Томской, Владимирской областях, Красноярском крае, Ставрополье, Карелии и Мордовии, а также в Севастополе и Крыму. В ряде регионов ограничения сохраняются.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев заявил, что на стабилизацию с дефицитом топлива повлияло снижение сезонного спроса. Потребление бензина и дизеля снижается после окончания осенней посевной кампании и сезона отпусков.

Ранее стало известно, что на российском рынке увеличили выпуск бензина и дизельного топлива, создаются запасы топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

