Названа работа с самой высокой средней зарплатой в России

Сотрудники в среднем получали свыше 225 тысяч рублей. Среднюю зарплату более 200 тысяч рублей платили специалистам еще в двух сферах. Это деятельность трубопроводного транспорта (210 тысяч 413 рублей) и деятельность воздушного и космического транспорта (217 тысяч 639 рублей).

При этом средняя зарплата в августе составила 103 тысячи 14 рублей.

Ранее стало известно, что на выплату зарплат персоналу и депутатам Госдумы потратят более 11 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

