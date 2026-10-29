Большинство новых методов лечения в РФ будут финансироваться за счет ОМС

В России большинство новых методов лечения в рамках программы госгарантий на 2027-2029 годы будут финансироваться за счет обязательного медицинского страхования, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

Россиянам рассказали о доступных по ОМС стоматологических услугах

В инициативу входят 33 новых высокотехнологичных метода, среди которых трансплантация костного мозга, лечение врожденных пороков клапанов сердца, экзопротезирование нижних конечностей, лекарственная противоопухолевая терапия метастатического рака толстой кишки с применением вакцины «Онкорна», TIL-терапия.

Также предложено увеличить объемы медпомощи по онкологическому профилю и ЭКО. Минздрав намерен включить в программу и отдельной углубленной диспансеризации ветеранов боевых действий.

Российскую вакцину от рака включат в ОМС с 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗдоровьеЗдравоохранениеМедицинаБесплатная МедицинаОМС

Горячие новости

Все новости

партнеры