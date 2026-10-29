Назван регион РФ с самой высокой средней зарплатой

В Магаданской области средняя зарплата составила 192,9 тысячи рублей. В среднем по стране трудовые доходы в августе составили 103 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 9,8%.

Ранее была названа работа с самой высокой средней зарплатой в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

