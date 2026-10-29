Новогодний «чёс»: Киркоров и Лепс стали самыми востребованными на новогодних корпоративах
29 октября 202605:01
Денис Постольский
Российские исполнители Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Стас Михайлов и Татьяна Куртукова стали самыми востребованными на предстоящих новогодних корпоративах, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседников в музыкальной индустрии.
По их словам, в уходящем году вырос спрос на исполнителей, популярных в периоды 90-х и «нулевых» годов.
К ним относятся Шура, группа «140 ударов в минуту» и певица Таня Буланова. Самые высокие гонорары артисты получают в предновогодний период.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: США предупредили Ближний Восток о возможных новых атаках на Иран
- В Испании назвали возможную причину ж/д катастрофы в Толедо
- Назван регион РФ с самой высокой средней зарплатой
- Большинство новых методов лечения в РФ будут финансироваться за счет ОМС
- СМИ: Benetton не планирует полностью покидать Россию
- Новогодний «чёс»: Киркоров и Лепс стали самыми востребованными на новогодних корпоративах
- Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала коррупцию новой основой экономики Украины
- В 15 регионах сняты ограничения на продажу топлива на АЗС
- Захарова: Зеленский пытается сорвать процесс урегулирования на Украине
- Песков считает истерикой реакцию Европы на звонок Стубба и Стёре Путину