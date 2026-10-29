Новогодний «чёс»: Киркоров и Лепс стали самыми востребованными на новогодних корпоративах

По их словам, в уходящем году вырос спрос на исполнителей, популярных в периоды 90-х и «нулевых» годов.

К ним относятся Шура, группа «140 ударов в минуту» и певица Таня Буланова. Самые высокие гонорары артисты получают в предновогодний период.

