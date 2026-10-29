Новогодний «чёс»: Киркоров и Лепс стали самыми востребованными на новогодних корпоративах

Российские исполнители Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Стас Михайлов и Татьяна Куртукова стали самыми востребованными на предстоящих новогодних корпоративах, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседников в музыкальной индустрии.

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По их словам, в уходящем году вырос спрос на исполнителей, популярных в периоды 90-х и «нулевых» годов.

К ним относятся Шура, группа «140 ударов в минуту» и певица Таня Буланова. Самые высокие гонорары артисты получают в предновогодний период.

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ФОТО: Сергей Булкин/ТАСС
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