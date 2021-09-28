«Поздно лечимся». Иммунолог объяснил антирекорд по смертям от COVID-19

Владислав Жемчугов рекомендовал пользоваться экспресс-тестами на коронавирус и не откладывать лечение до тяжелых форм.

Главная причина повышения летальности от коронавируса – позднее начало лечения, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее в России был зафиксирован антирекорд по смертям от COVID-19 за сутки.

«Главная причина – позднее начало лечения. Диагностика отстает: люди слишком долго собираются лечиться. Человек простудился и начинает думать, что у него - коронавирус или грипп. Они начинаются одинаково. Ранней диагностики практически нет, про нее почти не говорят, хотя есть в аптеках тест-полоски на коронавирус и на грипп. Сразу можно посмотреть и уже в первый день определить, чтобы с открытыми глазами дальше действовать. У нас как: первые три дня коронавирус протекает легко, но человек никак не реагирует. Существует глупая парадигма, что пока нет температуры 38, лечиться не надо, должен бороться иммунитет. В любом случае - нужно вызвать врача. Хорошо, если он придет за пару дней. Дальше назначают тест. Проходит еще два дня. И так получается, что уже неделю нет лечения», - отметил Жемчугов.

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Также специалист отметил, что вирус мутировал, и теперь COVID-19 становится опаснее для молодежи. Кроме того - стал короче инкубационный период

«Вирус приспосабливается, и, если люди старшего возраста почти все вакцинированы, то молодые не вакцинировались. Некоторые осознанно. Пресса писала, что коронавирус их не берет, что в группе риска граждане от 65 лет. Так же говорили и многие врачи. Но вирус изменяется, и в результате отбора мутаций он нашел механизм для повреждения более молодых, то есть усилил свою вирулентность», - пояснил доктор медицинских наук.

Жемчугов призвал отечественные институты срочно разработать доступные тесты для выявления коронавируса и гриппа на дому.

«У коронавируса нет специфических симптомов. Всех вирусные болезни начинаются одинаково: температура, головная боль, боль в мышцах, а дальше уже чем-то отличаются. Никакой ранней специфики нет, поэтому нужна ранняя лабораторная диагностика. Я обращаюсь еще к соответствующим институтам, которые у нас есть, чтобы они разработали тест для самостоятельного применения по типу теста на беременность и для гриппа. Чтобы они были дешевыми и доступными. От этого будет зависеть раннее лечение коронавируса и снижение летальности. Конечно, надо совершенствовать и само раннее лечение вирусных инфекций, включая ОРВИ с гриппом и SARS-Cov-2. Мы готовы принять в этом участие, имея значительный положительный опыт», - заключил эксперт.

По всей России за минувшие сутки зафиксировали 852 смерти от коронавируса — это новый максимум. Предыдущий антирекорд был четыре дня назад. Тогда было зафиксировано 828 смертей от COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:СмертностьКоронавирус
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