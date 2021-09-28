«Поздно лечимся». Иммунолог объяснил антирекорд по смертям от COVID-19

Также специалист отметил, что вирус мутировал, и теперь COVID-19 становится опаснее для молодежи. Кроме того - стал короче инкубационный период

«Вирус приспосабливается, и, если люди старшего возраста почти все вакцинированы, то молодые не вакцинировались. Некоторые осознанно. Пресса писала, что коронавирус их не берет, что в группе риска граждане от 65 лет. Так же говорили и многие врачи. Но вирус изменяется, и в результате отбора мутаций он нашел механизм для повреждения более молодых, то есть усилил свою вирулентность», - пояснил доктор медицинских наук.

Жемчугов призвал отечественные институты срочно разработать доступные тесты для выявления коронавируса и гриппа на дому.

«У коронавируса нет специфических симптомов. Всех вирусные болезни начинаются одинаково: температура, головная боль, боль в мышцах, а дальше уже чем-то отличаются. Никакой ранней специфики нет, поэтому нужна ранняя лабораторная диагностика. Я обращаюсь еще к соответствующим институтам, которые у нас есть, чтобы они разработали тест для самостоятельного применения по типу теста на беременность и для гриппа. Чтобы они были дешевыми и доступными. От этого будет зависеть раннее лечение коронавируса и снижение летальности. Конечно, надо совершенствовать и само раннее лечение вирусных инфекций, включая ОРВИ с гриппом и SARS-Cov-2. Мы готовы принять в этом участие, имея значительный положительный опыт», - заключил эксперт.

По всей России за минувшие сутки зафиксировали 852 смерти от коронавируса — это новый максимум. Предыдущий антирекорд был четыре дня назад. Тогда было зафиксировано 828 смертей от COVID-19.

