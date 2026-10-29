Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала коррупцию новой основой экономики Украины
Коррупция стала основой экономики Украины, заявила в соцсети Х бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Сотни миллионов, если не миллиарды, просто были украдены и разделены между чиновниками Зеленского, с деньгами, текущими до самого верх», - написала она. Так она отреагировала на заморозку Италией 13-го пакета военной помощи Киеву.
Мендель отметила, что Италия все меньше поддерживает отправку помощи Украине, назвав такую реакцию понятной. Подчеркивается, что без западной поддержки Киев не сумеет пережить зиму или сохранить линию фронта.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что помощь Украине оборачивается финансовыми трудностями для Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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