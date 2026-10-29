Захарова: Зеленский пытается сорвать процесс урегулирования на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский пытается сорвать процесс урегулирования конфликта на фоне дипломатических усилий Москвы и Вашингтона, сообщила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Зеленский «не только продолжает попытки сорвать этот процесс, он публично выдвигает заведомо неприемлемые условия». Дипломат указала, что за последние дни украинские военные наносили удары по жилым домам, социальным учреждениям, объектам коммунального хозяйства и другим гражданским объектам на территории РФ. Также были атакованы предприятия нефтехимической и нефтегазовой промышленности.
Среди погибших и пострадавших в результате этих атак и ударов в других регионах были дети. Захарова отметила, что украинское руководство стремится продолжать конфликт ради сохранения власти и личного благополучия.
Ранее дипломат заявила, что Запад в попытках изоляции России потерпел фиаско, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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