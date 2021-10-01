«Сумасшедшие дежурства!» Врач скорой помощи пожаловался на пиковые нагрузки

Нагрузка на скорую помощь возросла еще и потому, что пожилые люди вернулись с дач, где проводили лето, рассказал врач.

«С ковидом тоже встречаются вызовы, но в основной своей массе – приезжаем, чтобы дать таблетку, причем таблетку самого больного. Потому что без нас они почему-то не хотят принимать свои таблетки. Говорят: «Как я их приму, я же не врач?» Плюс электронные тонометры, которыми все закупились в аптеках, показывают черти что – то повышенное давление, то пониженное. Мы приезжаем, давление хорошее, нормальное. Вот такие вызовы наши. Мы всегда говорили, что 90-95 процентов вызовов - необоснованные и пустые. Это происходит уже лет 15-20 точно. И с ковидом завал, и без ковида завал. Немножко полегче летом, когда бабушки и дедушки сидят на дачах и пьют таблетки без нашего участия, потому что не особо скорую и вызовешь. А сейчас дежурства сумасшедшие», - заключил Коневский.

За последние сутки в России подтвердили 24 522 новых случая заражения коронавирусом. Это максимальное количество с 19 июля. При этом в стране четвертый день подряд обновляется максимум по количеству смертей от инфекции: за последние 24 часа было подтверждено 887 летальных исходов, сообщает оперштаб.

