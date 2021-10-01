«Сумасшедшие дежурства!» Врач скорой помощи пожаловался на пиковые нагрузки
Михаил Коневский рассказал, что это связано не только с подъемом заболеваемости COVID-19, но и с общим нежеланием россиян ходить в поликлиники.
Нагрузки на скорую помощь сейчас огромные, и это связано не только с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал врач московской скорой помощи Михаил Коневский. По его словам, из-за оптимизации здравоохранения люди стали реже ходить в поликлиники.
«У нас всегда огромнейшая нагрузка – будет ковид или не будет ковида. Люди не хотят ходить в поликлинику. Это все результат модернизации и оптимизации. Потому что врачи из поликлиники бегут и приходят, извините, гастарбайтеры. Ни в коем случае не умаляю их достоинства, но люди с Кавказа и Средней Азии не всегда знают наши реалии и не всегда хорошо разбираются в медицине. Есть такой грешок, чего таить. И больные не хотят ходить в поликлинику, потому что там сохраняются очереди. И чтобы обратиться к какому-то узкому специалисту, надо сначала обратиться к терапевту, который тебя примет дней через пять, потом запишет тебя к профильному специалисту, который тебя тоже в свою очередь примет дней через пять. Поэтому гораздо проще позвонить в скорую помощь, которая приезжает пока еще довольно быстро», - отметил медик.
Нагрузка на скорую помощь возросла еще и потому, что пожилые люди вернулись с дач, где проводили лето, рассказал врач.
«С ковидом тоже встречаются вызовы, но в основной своей массе – приезжаем, чтобы дать таблетку, причем таблетку самого больного. Потому что без нас они почему-то не хотят принимать свои таблетки. Говорят: «Как я их приму, я же не врач?» Плюс электронные тонометры, которыми все закупились в аптеках, показывают черти что – то повышенное давление, то пониженное. Мы приезжаем, давление хорошее, нормальное. Вот такие вызовы наши. Мы всегда говорили, что 90-95 процентов вызовов - необоснованные и пустые. Это происходит уже лет 15-20 точно. И с ковидом завал, и без ковида завал. Немножко полегче летом, когда бабушки и дедушки сидят на дачах и пьют таблетки без нашего участия, потому что не особо скорую и вызовешь. А сейчас дежурства сумасшедшие», - заключил Коневский.
За последние сутки в России подтвердили 24 522 новых случая заражения коронавирусом. Это максимальное количество с 19 июля. При этом в стране четвертый день подряд обновляется максимум по количеству смертей от инфекции: за последние 24 часа было подтверждено 887 летальных исходов, сообщает оперштаб.
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