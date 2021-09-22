«Ограничения бессмысленны!» Иммунолог объяснил, кто рискует заразиться COVID-19 осенью
Под ударом даже те, кто вакцинировался, предупреждает Владислав Жемчугов.
Нынешний подъем заболеваемости будет продолжаться, пока в России не появится коллективный иммунитет, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее в среду заявила, что в 36 регионах РФ отмечается интенсивный рост числа заболевших коронавирусом.
«На сентябрьский подъем заболеваемости коронавирусом фактор сезонности меньше всего влияет. В первую очередь болеют те, кто не вакцинирован, и те, кто давно переболел или вакцинировался. И конечно, влияют обновленные штаммы дельта- и, возможно, мю-, у меня пока о нем нет точных данных. Болеют повторно люди, и привитые вакцинами на основе уханьского штамма, в этом вся причина», - заявил иммунолог.
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По словам врача, не стоит опасаться новых ограничений, поскольку они сейчас уже не имеют смысла: медицина справляется с текущим количеством больных.
«В ограничениях уже нет смысла, они никогда не останавливают заболеваемость, всё равно все переболеют. Ограничения нужны, чтобы сократить численность болеющих, чтобы справилась медицинская система. Если она сейчас справляется, то никаких ограничений не нужно, наоборот, лучше даже отпустить процесс, чтобы быстрее все переболели и получили коллективный иммунитет, в том числе к обновленным штаммам. Говорить о том, что началась новая волна, не стоит, поскольку это единый эпидемический процесс. Пока оставшиеся не переболеют, пока "лес на всей территории не выгорит", все будут болеть. Подъем заболеваемости закончится тогда, когда коллективный иммунитет будет 80 процентов, от 70 процентов уже будет снижаться», - отметил Жемчугов.
Врач рассказал, в чем причина подъема заболеваемости, и объяснил, что может защитить россиян от новых штаммов COVID-19.
«Главная причина – новые штаммы, которые снижают защитный потенциал вакцин. Даже те, кто переболел старым уханьским штаммом, будут болеть вновь. Вирус обновился, и антитела, которые действовали на старый штамм, уменьшили свое действие. В новых штаммах нет тех белков, которые были в уханьском штамме. Поэтому вакцины на основе уханьского штамма сейчас действуют не на 90 процентов, а на 60 или меньше. Те 30 процентов, попавших в эту разницу, и болеют повторно. Люди переболевшие будут защищены, главное, не допускать повышения летальности. Надо ревакцинироваться, надо совершенствовать лечение, чтобы люди не умирали, потому что у новых штаммов другая клиника, короче инкубационный период, болеют люди тяжелее», - пояснил ученый.
Почти 40 млн человек в России прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Такие цифры озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она подчеркнула, что нет данных о том, будто заразившиеся дельта-штаммом болеют тяжелее.
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