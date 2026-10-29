СМИ: Benetton не планирует полностью покидать Россию

Компания при этом пересматривает стратегию развития и может сократить количество торговых точек. Benetton больше не открывает собственные магазины в РФ, за исключением торговых точек, работающих по партнерской модели. О намерениях сократить присутствие на российском рынке сообщил девелопер, знакомый с планами компании.

При этом о полном сворачивании бизнеса речи не идет. Перестройка российского бизнеса происходит на фоне глобальной реструктуризации группы, ухудшения показателей ее местных операционных компаний и изменения потребительского спроса.

Ранее стало известно, что в РФ открылось рекордное за восемь лет количество иностранных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

