СМИ: Benetton не планирует полностью покидать Россию
Итальянский модный ритейлер Benetton не планирует полностью покидать Россию, сообщают «Известия».
Компания при этом пересматривает стратегию развития и может сократить количество торговых точек. Benetton больше не открывает собственные магазины в РФ, за исключением торговых точек, работающих по партнерской модели. О намерениях сократить присутствие на российском рынке сообщил девелопер, знакомый с планами компании.
При этом о полном сворачивании бизнеса речи не идет. Перестройка российского бизнеса происходит на фоне глобальной реструктуризации группы, ухудшения показателей ее местных операционных компаний и изменения потребительского спроса.
Ранее стало известно, что в РФ открылось рекордное за восемь лет количество иностранных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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