Бывший главный инфекционист Москвы объяснил скачок COVID-19 в столице
Николай Малышев призвал пожилых людей избегать больших скоплений людей и отменить ненужные поездки.
В Москве за сутки произошел скачок заболеваемости COVID-19. За последние 24 часа в столице выявили около 3445 случаев заболевания коронавирусом, в то время как накануне сообщалось о выявлении 1991 случая за то же время. То есть прирост составил 73%.
Бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал причину такого скачка.
«Прошло примерно три недели после начала нового учебного года, только недавно работники вернулись после летних отпусков и, безусловно, это сказывается. В это время всегда было повышение заболеваемости респираторными инфекциями, так же, как и кишечными. И в «доковидную» эру тоже. Раньше именно в это время наблюдался и подъем гепатита A, сейчас, слава Богу, такого нет. Люди вернулись, чуть похолодало, вот они и позаражались вирусом», - объяснил специалист.
При этом Малышев отметил, что пока рано говорить о возвращении QR-кодов для ресторанов и кафе, а также требования о переводе сотрудников на удаленку. Он напомнил, что нынешние показатели примерно равны данным конца июля - начала августа 2021 года.
«Месяца полтора-два назад тоже была такая же заболеваемость, как сейчас. Было что-то вроде локдауна? Наоборот. С 19 июля QR-коды были отменены и все спокойно пошли кушать. И тот период, когда эти ограничения были введены, он был не очень долгий – меньше месяца. А с заболеваемостью у нас одно и то же – то больше, то меньше», - отметил Малышев.
Впрочем, учитывая сезонный фактор, он предостерег людей пожилого возраста от ненужных перемещений по городу и посоветовал им избегать большого количества людей.
«Слово "самоизоляция" достаточно суровое. Поэтому я бы просто посоветовал людям преклонного возраста ограничить лишние поездки и не посещать без особой надобности мероприятия, где много народу», - заключил бывший главный инфекционист столицы.
Всего за сутки в стране выявили 21 438 заражений COVID-19, общее число случаев заболевания достигло 7 354 995.
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