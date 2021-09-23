Бывший главный инфекционист Москвы объяснил скачок COVID-19 в столице

При этом Малышев отметил, что пока рано говорить о возвращении QR-кодов для ресторанов и кафе, а также требования о переводе сотрудников на удаленку. Он напомнил, что нынешние показатели примерно равны данным конца июля - начала августа 2021 года.

«Месяца полтора-два назад тоже была такая же заболеваемость, как сейчас. Было что-то вроде локдауна? Наоборот. С 19 июля QR-коды были отменены и все спокойно пошли кушать. И тот период, когда эти ограничения были введены, он был не очень долгий – меньше месяца. А с заболеваемостью у нас одно и то же – то больше, то меньше», - отметил Малышев.

Впрочем, учитывая сезонный фактор, он предостерег людей пожилого возраста от ненужных перемещений по городу и посоветовал им избегать большого количества людей.

«Слово "самоизоляция" достаточно суровое. Поэтому я бы просто посоветовал людям преклонного возраста ограничить лишние поездки и не посещать без особой надобности мероприятия, где много народу», - заключил бывший главный инфекционист столицы.

Всего за сутки в стране выявили 21 438 заражений COVID-19, общее число случаев заболевания достигло 7 354 995.

