В президентской комиссии восхитились мастерству лётчиков А-321
Заслуженный пилот России рассказал НСН, в какой непростой ситуации оказался экипаж самолета «Уральские авиалинии» после попадания птиц в двигатель.
Пассажирский самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Причиной жесткой посадки стали птицы, которые попали в двигатель самолета. При взлете он загорелся, а после экстренной посадки A-321 выкатился за пределы ВПП. По данным регионального ГУ МЧС, люди из самолета были оперативно эвакуированы. Погибших и пострадавших нет, разрушений нет, розлива топлива нет. На борту лайнера находились 226 человек, включая шесть несовершеннолетних.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник рассказал в эфире НСН, как в почти безвыходной ситуации экипаж проявил мужество и мастерство (слушайте аудио).
«Экипаж проявил мужество, хладнокровие, выполнил все операции перед посадкой, не поджег этот самолет, не ударил, а посадил и все живы, здоровы. Браво лётчикам! Диаметр входного направляющего аппарата (ВНО) у двигателя очень огромен, достигает трех метров. Если стая птиц, она попадает сразу в компрессор, забивает настолько этот компрессор и входные направляющие аппараты, что происходит полный отказ двигателя, пожар как правило, помпаж двигателя, потеря тяги, и никак лётчику не справится. А в этом случае экипаж молодцы. Во-первых, подобрали мягкую площадку. Во-вторых, выполнили процедуры, чтобы не загореться – отключили кондиционеры, выключили электропитание самолета, перекрыли топливо, чтобы не было пожара. Вот что они сделали. Проявили лётное мастерство. Самое главное, что они садились вне аэродрома. После выключения двигателя — посадка в поле, все живы и здоровы, и самолет целый», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.
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