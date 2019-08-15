В президентской комиссии восхитились мастерству лётчиков А-321

Пассажирский самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Причиной жесткой посадки стали птицы, которые попали в двигатель самолета. При взлете он загорелся, а после экстренной посадки A-321 выкатился за пределы ВПП. По данным регионального ГУ МЧС, люди из самолета были оперативно эвакуированы. Погибших и пострадавших нет, разрушений нет, розлива топлива нет. На борту лайнера находились 226 человек, включая шесть несовершеннолетних.

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