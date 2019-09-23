Летчик-герой Юсупов не собирается переезжать в подаренную однушку

Семья летчика Дамира Юсупова, посадившего пассажирский самолет в кукурузном поле, не собирается переезжать в подаренную ему властями квартиру. Об этом в интервью Ura.ru сообщил сам пилот. Он также отметил, что его семья «очень благодарна за этот подарок».

В настоящее время Дамир Юсупов с женой и детьми живет в хрущевке в городе Полевской в 50 километрах от Екатеринбурга. Ключи от новой однокомнатной квартиры летчику вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Новое жилье получили также второй пилот и бортпроводники рейса.

В двигатели самолета «Уральских авиалиний», 15 августа вылетевшего из подмосковного аэропорта «Жуковский», попали чайки. Пилоты приняли решение сажать лайнер в кукурузном поле вблизи воздушной гавани. Все 233 человека находившиеся на борту были спасены. Пилотам позднее присвоили звание Героев России.

Ранее лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр в эфире НСН назвал экипаж «Уральских авиалиний» национальными героями.







