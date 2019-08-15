Экипаж самолёта А-321, спасший жизни 233 человек. ФОТО

Представить к государственным наградам весь экипаж борта А-321, совершившего экстренную посадку в поле в Подмосковье, поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки, по итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным», — заявил российский премьер на заседании правительства.

Пока не готовы документы на представление к награде, звания «народных героев» всех членов экипажа удостоили россияне. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил действия экипажа. В соцсетях люди публикуют посты, в которых лётчиков и бортпроводников называют настоящими героями, спасшими жизни 233 человек. Глава Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что про пилотов Аirbus А321, успешно посадивших лайнер в поле, нужно снять фильм. По аналогии с «чудом на Гудзоне» фильм можно было бы назвать «Чудом на кукурузном поле».

НСН публикует фото всех членов экипажа и присоединяется к словам благодарности.