Экипаж самолёта А-321, спасший жизни 233 человек. ФОТО
НСН публикует фотографии всех членов экипажа, ставших настоящими героями в глазах россиян, и заслуживших представления к государственной награде.
Представить к государственным наградам весь экипаж борта А-321, совершившего экстренную посадку в поле в Подмосковье, поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки, по итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным», — заявил российский премьер на заседании правительства.
Пока не готовы документы на представление к награде, звания «народных героев» всех членов экипажа удостоили россияне. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил действия экипажа. В соцсетях люди публикуют посты, в которых лётчиков и бортпроводников называют настоящими героями, спасшими жизни 233 человек. Глава Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что про пилотов Аirbus А321, успешно посадивших лайнер в поле, нужно снять фильм. По аналогии с «чудом на Гудзоне» фильм можно было бы назвать «Чудом на кукурузном поле».
НСН публикует фото всех членов экипажа и присоединяется к словам благодарности.
Командир воздушного судна Дамир ЮсуповФОТО: Соцсети
Второй пилот Георгий МурзинФОТО: Соцсети
Старший бортпроводник Дмитрий ИвлицкийФОТО: Соцсети
Бортпроводница Алия СлякаеваФОТО: Соцсети
Бортпроводница Яна ЯгодинаФОТО: Соцсети
Бортпроводник Игорь ГончаренкоФОТО: Соцсети
Бортпроводник Надежда ВершининаФОТО: Соцсети
Напомним, судно вылетело утром из аэропорта Жуковский и направлялось в Симферополь. Из-за отказа двигателей пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в поле. Причиной поломки стали птицы, попавшие в оба двигателя. Судно садилось с убранным шасси, экипаж отключил сломанные двигатели, чтобы не допустить возгорания.
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