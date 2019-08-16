Александр Ф. Скляр: Экипаж «Уральских авиалиний» - национальные герои!

Звания Героев России присвоены пилотам «Уральских авиалиний», сумевшим посадить самолет с вышедшими из строя двигателями в Подмосковье и спасшим жизни всех пассажиров. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. Об этом сообщил президент Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности. Президент выразил надежду на то, что таких происшествий будет как можно меньше, а лучше, чтобы вообще ничего подобного не происходило.

Пассажирский Airbus A321 вылетел утром 15 августа из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь, однако вскоре после взлета в оба его двигателя попали птицы. Пилоты, заглушив двигатели, перекрыв подачу топлива и энергопитания, посадили машину с полными баками топлива, не выпуская шасси, на кукурузное поле рядом с аэродромом. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы. Бортпроводники, не допустив паники, оперативно эвакуировали людей по надувным трапам. По последним данным, за медпомощью обратились 74 человека.

В день, когда экипаж в составе командира воздушного судна Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, бортпроводников Дмитрия Ивлицкого, Дмитрия Гончаренко, Алии Слякаевой, Надежды Вершининой и Яны Ягодиной совершил подвиг, который теперь называют «чудом в кукурузе», НСН отмечала, что все они с полным правом могут считаться национальными героями. Хотя командир экипажа Дамир Юсупов заявил, что нисколько не ощущает себя героем, «потому что выполнял то, что должен был выполнить». Сегодня о необходимости укоренения в нашем обществе такого понятия как национальные герои в эфире НСН рассуждает лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр.