Бондарчук хочет снять фильм об аварийной посадке А-321

Кинорежиссер Федор Бондарчук решил снять фильм по мотивам аварийной посадки самолета в Подмосковье. Сегодня утром борт «Уральских авиалиний» благополучно приземлился после того, как в его двигатель залетели птицы.

Благодаря мастерству и профессионализму пилотов, самолет удалось посадить на кукурузное поле. Жертв нет, есть пострадавшие, но степень травм медиками оценивается как легкая.

- Я уже звоню авторам, - добавил Бондарчук в интервью «КП»,- и попросил «погодить с выводами и не опережать события».