Бондарчук хочет снять фильм об аварийной посадке А-321

Кинорежиссер Федор Бондарчук решил снять фильм по мотивам аварийной посадки самолета в Подмосковье. Сегодня утром борт «Уральских авиалиний» благополучно приземлился после того, как в его двигатель залетели птицы.

Благодаря мастерству и профессионализму пилотов, самолет удалось посадить на кукурузное поле. Жертв нет, есть пострадавшие, но степень травм медиками оценивается как легкая.

- Я уже звоню авторам, - добавил Бондарчук в интервью «КП»,- и попросил «погодить с выводами и не опережать события».

Либо свалку закрывать, либо - аэропорт. Эксперт об аварийной посадке А-321 в Подмосковье

В Кремле назвали героями лётчиков, посадивший лайнер. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник рассказал НСН, как в почти безвыходной ситуации экипаж проявил мужество и мастерство.

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ФОТО: ГУ МЧС по Московской области
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