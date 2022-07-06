В Госдуме назвали «катастрофическую» причину «несправедливых» зарплат российских ученых
Один указ президента сформировал зарплатное неравенство, а невыполнение другого указа не дает его преодолеть, заявил в эфире НСН депутат Олег Смолин.
Зарплаты ученых в российских регионах маленькие, потому что они приравниваются к средним по субъектам, а не по всей стране; к тому же финансирование науки в России почти в два раза ниже нормы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев в интервью РБК сообщил, что ученые в регионах по-прежнему чувствуют разницу в зарплатах и ощущают несправедливость по этому поводу. Смолин подтвердил, что в России существуют проблемы с зарплатами ученых.
«Я думаю, что на самом деле существует две проблемы. Первая – большинство ученых не получает той зарплаты, которая им положена по Указу президента №597 от 7 мая 2012 года. Это не ниже двух средних зарплат по региону. Мало того, если посмотреть на официальную статистику Росстата, то видно, что в среднем ученые получают в 2,3 раза больше, чем средняя зарплата в России. А по сборнику Росстата "Россия в цифрах", получается, что указ президента не исполнен, и зарплата ученых не в 2,3 раза больше, а примерно в 1,75 раза больше», - отметил он.
Другая проблема, по его мнению, заключается в том, что зарплата ученых приравнивается к средней по региону, а не по стране.
«Вторая проблема, с моей точки зрения – это недостаток самого указа, так как он приравнивает заработную плату ученых, как и других работников бюджетной сферы, к средней по регионам. Зарплаты в субъектах РФ различаются. В Москве – около 100 тысяч рублей, а во многих регионах – около 40 - максимум 50 тысяч. Причем, когда зарплата ученых приравнивается к двум заработным платам, то разрыв должен увеличиваться. А мы заинтересованы в том, чтобы наука развивалась не только в Москве, но в целом по РФ. Поэтому в отношении работников образования, а в вузах тоже есть ученые, мы предлагали сравнивать зарплату не только со средней по региону, но и со средней по России для того, чтобы хотя бы от части уменьшить разрыв в оплате труда. В идеале, конечно, должен быть принцип равной оплаты за равный труд. Но, как минимум, неравенство нужно уменьшить», - объяснил депутат.
Он также считает, что одной из проблем маленьких зарплат региональных ученых является недофинансирование науки в России.
«Причина того, что проблема неравенства в научном сообществе не решена, предельно проста. На науку в РФ, согласно Указу президента №642, должно выделяться из федерального бюджета не менее 1%. Сейчас выделяется примерно 0,4% - в два с половиной раза меньше, чем положено. Поэтому наука катастрофически недофинансируется. И естественно экономят на заработной плате ученых. Без увеличения вложений в науку эта проблема не решаема», - заключил Смолин.
Ранее многократный победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за западной стандартизации в науке особенности отечественных ученых даже в самой России рассматриваются, как «недостатки».
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