В Госдуме назвали «катастрофическую» причину «несправедливых» зарплат российских ученых

Зарплаты ученых в российских регионах маленькие, потому что они приравниваются к средним по субъектам, а не по всей стране; к тому же финансирование науки в России почти в два раза ниже нормы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев в интервью РБК сообщил, что ученые в регионах по-прежнему чувствуют разницу в зарплатах и ощущают несправедливость по этому поводу. Смолин подтвердил, что в России существуют проблемы с зарплатами ученых.