Глава РАН заявил о чувствующих несправедливость из-за зарплат ученых
Ученые в регионах все так же чувствуют разницу в зарплатах и ощущают несправедливость по этому поводу. Об этом в интервью РБК рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Так, по словам Сергеева, большинство институтов в стране почувствовали увеличение зарплаты из-за «майских указов» президента Владимира Путина. Однако оно происходило «пестро» из-за серьезных различий по средним зарплатам.
«Если в Москве действительно «двойка» — это очень серьезные деньги, то в Карачаево-Черкесии это другие деньги», - сказал Сергеев.
Ранее директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев напоминал, что повышение зарплат с 1 июля коснется россиян, зарплата которых связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ), передает телеканал «360». Тем временем в Омской области в апреле 2022 года средняя зарплата составила 45,5 тысяч рублей в месяц, в то время как по итогам I квартала этот показатель составлял 41,6 тысячи рублей, напоминает RT.
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