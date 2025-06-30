Мишустин: Бойцы СВО не останутся без реабилитации

На встрече с Советом палаты Совета Федерации он указал, что в Социальном фонде на это направление на сегодняшний день предусмотрено три млрд рублей на 2025 год.

«По поводу источников - сейчас в рамках работы над трёхлетним бюджетом мы посмотрим, дадим поручения это проработать», - отметил глава кабмина.

Мишустин добавил, что в настоящее время в российских регионах работают 12 центров, которые занимаются реабилитацией участников СВО.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ипотеку для участников СВО могут запустить в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

