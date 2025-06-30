Мишустин: Бойцы СВО не останутся без реабилитации
Участники специальной военной операции (СВО) не останутся без реабилитации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На встрече с Советом палаты Совета Федерации он указал, что в Социальном фонде на это направление на сегодняшний день предусмотрено три млрд рублей на 2025 год.
«По поводу источников - сейчас в рамках работы над трёхлетним бюджетом мы посмотрим, дадим поручения это проработать», - отметил глава кабмина.
Мишустин добавил, что в настоящее время в российских регионах работают 12 центров, которые занимаются реабилитацией участников СВО.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ипотеку для участников СВО могут запустить в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru