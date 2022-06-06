Академическая фронда: Недовольство ученых пролилось из РАН

На фоне «скандала» в РАН, связанного с «оскорблением власти», нельзя говорить о расколе в академии: позиции академика Бориса Кашина о будущем российской науки придерживаются многие, но пока не все произносят ее вслух. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Павел Салин.

Ранее академик РАН, математик, экс-член ЦК КПРФ Борис Кашин на общем собрании академии заявил, что «пока научно-техническую политику определяют экс-министр образования и науки, советник президента РФ Андрей Фурсенко «и Ковальчук, маразм в организационной и кадровой сфере будет продолжаться». Михаил Ковальчук - брат предпринимателя Юрия Ковальчука, экс-директор Курчатовского института, которому СМИ приписывают соавторство реформы РАН.

Президент РАН Александр Сергеев назвал слова академика «оскорблением власти» и попросил его не подставлять академию наук. Салин считает, что мнения Кашина придерживаются многие представители науки, но не все высказывают свою позицию.