Академическая фронда: Недовольство ученых пролилось из РАН

Политолог Павел Салин в эфире НСН назвал РАН после реформы «клубом ученых с расширенными полномочиями».

На фоне «скандала» в РАН, связанного с «оскорблением власти», нельзя говорить о расколе в академии: позиции академика Бориса Кашина о будущем российской науки придерживаются многие, но пока не все произносят ее вслух. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Павел Салин.

Ранее академик РАН, математик, экс-член ЦК КПРФ Борис Кашин на общем собрании академии заявил, что «пока научно-техническую политику определяют экс-министр образования и науки, советник президента РФ Андрей Фурсенко «и Ковальчук, маразм в организационной и кадровой сфере будет продолжаться». Михаил Ковальчук - брат предпринимателя Юрия Ковальчука, экс-директор Курчатовского института, которому СМИ приписывают соавторство реформы РАН.

Президент РАН Александр Сергеев назвал слова академика «оскорблением власти» и попросил его не подставлять академию наук. Салин считает, что мнения Кашина придерживаются многие представители науки, но не все высказывают свою позицию.

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«Это не признак раскола. По этому вопросу у академического сообщества России консолидированная позиция, но его представители до поры до времени не высказывают ее. Наверно, к нынешнему главе РАН, у академиков претензий нет, потому что большинство из них ведет себя точно так же. Еще в середине нулевых годов наука решением президента РФ Владимира Путина была отдана в сферу влияния Ковальчуков, и все фундаментальное, что происходит в российской науке где-то с 2005-2006 годов – это реализация их планов или планов их младших партнеров вроде Фурсенко. Здесь и реформа РАН, и создание научных подразделений в университетах, и так далее. Академическое сообщество относится к этому негативно, и пока Ковальчуки в силе, большая часть его представителей решила замаскировать свое неприятие. Здесь идет речь не о расколе, а о том, что Кашин позволил себе публично высказать то, что у многих на уме. Но времена поменяются, и позиция Кашина в академическом сообществе станет мейнстримом. Причем ее будут высказывать те люди, которые сейчас его публично одергивают. Никакого выхода ученых из РАН на фоне этой ситуации не будет», - предположил он.
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При этом, по его мнению, РАН и дальше продолжит свою деятельность.

«Академия РАН вряд ли прекратит свое существование, потому что у Ковальчуков в первую очередь интерес к фундаментальной науке заключался в материальной плоскости. А с материальной точки зрения систему РАН «обезжирили» в два этапа. В конце нулевых, когда часть фундаментальной науки изъяли из академии и передали университетам, а второй – в середине десятых годов, когда все институты РАН изъяли из ее ведения. То есть с материальной точки зрения РАН фактически превратилась в клуб ученых с расширенными полномочиями: научная экспертиза госзаказа, госзадание и прочее. Но с материальной точки зрения академия уже не представляет большого интереса. Когда Ковальчуки продвигали все эти реформы, их основная цель была перераспределить контроль над финансовыми потоками. Она была достигнута в середине десятых годов. Поэтому сейчас для них связываться с дальнейшей нейтрализацией РАН, если это не влечет за собой никаких материальных преференций – просто нелогично», - заключил Салин.
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Ранее многократный победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия не собирается разрывать научные связи с США, но полностью следовать западной системе исследований не стоит. По его мнению, там можно публиковать свои работы, но «без фанатизма».

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ФОТО: Антон Денисов / РИА Новости
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