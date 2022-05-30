«Без фанатизма»: Вассерман призвал не разрывать научные связи с США

Россия не собирается разрывать научные связи с США, но полностью следовать западной системе исследований не стоит; там можно публиковать свои работы, но «без фанатизма». Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил многократный победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что ведомство совместно с МИД РФ ищет способ оборвать научно-образовательные связи с США, анализируя нормативно-правовую базу соглашений обеих стран в сфере науки и образования. Вассерман не согласился с таким заявлением.