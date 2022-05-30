«Без фанатизма»: Вассерман призвал не разрывать научные связи с США
Интеллектуал Анатолий Вассерман в эфире НСН рассказал, что из-за западной стандартизации в науке особенности отечественных ученых даже в самой России рассматриваются, как «недостатки».
Россия не собирается разрывать научные связи с США, но полностью следовать западной системе исследований не стоит; там можно публиковать свои работы, но «без фанатизма». Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил многократный победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Ранее в Минобрнауки сообщили, что ведомство совместно с МИД РФ ищет способ оборвать научно-образовательные связи с США, анализируя нормативно-правовую базу соглашений обеих стран в сфере науки и образования. Вассерман не согласился с таким заявлением.
«Насколько я знаю, у нас не пытаются прервать научные связи. Более того, сейчас мы противодействуем западным попыткам их прервать. Но мы против того, чтобы направления нашей исследовательской деятельности определяли извне. Например, в общественных науках требования в обязательном порядке публиковать труды в западных изданиях, учитываемых западными системами оценки исследований, привело к тому, что практически львиная доля публикаций выдержана в духе западных теорий общественной жизни, общественного движения и исторического развития. Это, в свою очередь, привело к тому, что многие аспекты нашей самобытности рассматриваются нашими же специалистами по общественным наукам, как недостатки, подлежащие скорейшей ликвидации, а не как особенности, подлежащие исследованию и использованию. Этого уже достаточно, чтобы понять, почему ориентация на иностранные публикации и иностранную систему оценки приносит нам ущерб», - рассказал он.
При этом депутат посоветовал российским ученым все равно представлять свои исследования на Западе.
«Сейчас воссоздаются и собственная система научных публикаций, и система их оценки. Разумеется, публиковаться на Западе мы тоже по возможности будем, но без фанатизма», - заметил Вассерман.
В то же время вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов не поверил «Радиоточке НСН», что Минобрнауки и МИД рассматривают варианты разрыва научно-образовательного сотрудничества с США.
«Я такого не слышал. Какая-то ерунда. Не хотел бы комментировать», - заявил он.
Ранее представители Российской академии наук (РАН) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заверили, что невозможно с помощью санкций полностью изолировать российских ученых от международного сообщества.
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