«Обогнать за школьной партой»: Физик призвал увеличить преподавание естественных наук в школах
Георгий Малинецкий в эфире НСН рассказал, как удержать молодых специалистов и ученых в России.
В России необходимо менять систему образования и увеличивать часы преподавания физики и математики в школах, «чтобы обогнать ведущие страны». Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил физик Георгий Малинецкий.
Ранее стало известно, что ученики физтех-лицея МФТИ выиграли три золотые медали на самой сложной в мире олимпиаде по физике, которая проходила в Индии. Малинецкий порадовался за ребят и рассказал, как удержать будущих специалистов в России.
«Можно радоваться и гордиться тем, что у нас есть замечательные преподаватели и очень талантливые школьники. Очень приятно, что на сложных и важных международных олимпиадах по естественным наукам они занимают ведущие места. Более того, это показывает огромный потенциал России. Но нас менее всего должен интересовать спрос на физиков вне страны. Мы должны думать о своей стране. И здесь решают не деньги, а крупные амбициозные проекты. Кроме того, у нас есть очень большой объем задач, касающихся наших оборонного комплекса и экономики. История делается в России, но для этого нам нужно всерьез относиться к нашим науке и образованию. Тогда, я полагаю, ребята выберут Россию», - заметил физик.
При этом он призвал изменить образовательную систему в РФ, увеличив преподавание естественных наук в школах.
«Профессор физтеха Алексей Саватеев говорит, что в России есть 5-10% школ, которые готовят ребят на очень высоком уровне. Лучше – только в Китае. Организация московских и российских олимпиад сейчас тоже поставлена на очень высокий уровень. Но это 5%, а остального образования у нас просто нет. В массе школ у нас не преподается на достаточно высоком уровне ни математика, ни физика. А это мощь страны. В свое время мне довелось беседовать с вице-президентом Всемирного банка, и он сказал: "Когда у страны есть много людей, которые знают физику и математику, у нее появляются ядерные и космические амбиции, а это не входит в наши интересы". Поэтому сейчас нам очень нужно поднимать уровень нашего массового образования. Как говорил бывший президент США Джон Кеннеди: "Советы обогнали нас в космосе за школьной партой". Мы должны вновь обогнать ведущие страны за школьной партой. И победа ребят показывает, что у нас для этого есть все возможности», - заключил Малинецкий.
Ранее многократный победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за западной стандартизации в науке особенности отечественных ученых даже в самой России рассматриваются, как «недостатки».
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