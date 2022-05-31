«Обогнать за школьной партой»: Физик призвал увеличить преподавание естественных наук в школах

«Можно радоваться и гордиться тем, что у нас есть замечательные преподаватели и очень талантливые школьники. Очень приятно, что на сложных и важных международных олимпиадах по естественным наукам они занимают ведущие места. Более того, это показывает огромный потенциал России. Но нас менее всего должен интересовать спрос на физиков вне страны. Мы должны думать о своей стране. И здесь решают не деньги, а крупные амбициозные проекты. Кроме того, у нас есть очень большой объем задач, касающихся наших оборонного комплекса и экономики. История делается в России, но для этого нам нужно всерьез относиться к нашим науке и образованию. Тогда, я полагаю, ребята выберут Россию», - заметил физик.

При этом он призвал изменить образовательную систему в РФ, увеличив преподавание естественных наук в школах.