Завкафедрой МГУ: Вклад украинки Вязовской в математику ничего судьбоносного не несет

Украинский математик Марина Вязовская показала высококлассный результат, но ничего судьбоносного для науки он не несет, заявил заведующий кафедрой теории функций и функционального анализа механико-математического факультета МГУ Борис Кашин в разговоре Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Вязовская получила самую престижную награду в области математики – медаль Филдса. Награду ей вручили за доказательство того, что решетка E 8 обеспечивает самую плотную упаковку одинаковых сфер в 8 измерениях, а также за дальнейший вклад в связанные экстремальные задачи и проблемы интерполяции в анализе Фурье.

«Знаю я эту работу. Это очень хорошая задача. Похожую задачу решили советские математики в 1984 году. В ее случае были дополнительные трудности. Высококлассный результат, но ничего судьбоносного для математики он не несет», - отметил Кашин.

В свою очередь. депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что в некоторых регионах Украины осталась сильная математическая школа и потому присуждение премии Марине Вязовской может быть не связано с политическими мотивами.

«В моей родной Одессе, Харькове – сильные математические школы. В Киеве тоже есть математическая школа, но, к сожалению, с ее трудами не знаком. Поэтому я не удивлюсь, если эта награда вполне заслужена и, возможно, вручена не по политическим мотивам», - сказал он.

Ранее физик Георгий Малинецкий заявил «Радиоточке НСН», что в России необходимо менять систему образования и увеличивать часы преподавания физики и математики в школах.

