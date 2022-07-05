Завкафедрой МГУ: Вклад украинки Вязовской в математику ничего судьбоносного не несет
Советские математики еще в 1984 году решили похожую задачу о плотнейшей упаковке шаров, сказал НСН академик РАН Борис Кашин.
Украинский математик Марина Вязовская показала высококлассный результат, но ничего судьбоносного для науки он не несет, заявил заведующий кафедрой теории функций и функционального анализа механико-математического факультета МГУ Борис Кашин в разговоре Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Вязовская получила самую престижную награду в области математики – медаль Филдса. Награду ей вручили за доказательство того, что решетка E 8 обеспечивает самую плотную упаковку одинаковых сфер в 8 измерениях, а также за дальнейший вклад в связанные экстремальные задачи и проблемы интерполяции в анализе Фурье.
«Знаю я эту работу. Это очень хорошая задача. Похожую задачу решили советские математики в 1984 году. В ее случае были дополнительные трудности. Высококлассный результат, но ничего судьбоносного для математики он не несет», - отметил Кашин.
В свою очередь. депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что в некоторых регионах Украины осталась сильная математическая школа и потому присуждение премии Марине Вязовской может быть не связано с политическими мотивами.
«В моей родной Одессе, Харькове – сильные математические школы. В Киеве тоже есть математическая школа, но, к сожалению, с ее трудами не знаком. Поэтому я не удивлюсь, если эта награда вполне заслужена и, возможно, вручена не по политическим мотивам», - сказал он.
Ранее физик Георгий Малинецкий заявил «Радиоточке НСН», что в России необходимо менять систему образования и увеличивать часы преподавания физики и математики в школах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 676 / сут.
Умерли
381 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 612 / сут.
- Сенатор Цеков предрек исход «евро-атлантической интеграции» для Украины
- Мосводосток: Городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков
- Прямой рейс из Махачкалы в Тель-Авив может быть запущен до конца года
- Два горняка погибли при взрыве в шахте в Кузбассе
- Пять реактивных снарядов упали на территорию Узбекистана
- Украинка Марина Вязовская получила престижную медаль Филдса
- Путин подписал указ о репатриации валюты
- Компания Volkswagen объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде
- Песков: Путин встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций
- Украинский суд запретил Коммунистическую партию Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru