Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости «омикроном» в России

Как отмечают исследователи, с 5 февраля выход на пик заражений «омикроном» будет очевиден и по официальной статистике. Согласно расчетам IHME, заболеваемость COVID-19 в этот период может увеличиться до 85 700 случаев в сутки, пишет Газета.ру.

Специалисты предположили, что наиболее сильная загрузка ожидает российское здравоохранение 9 февраля: в этот день для COVID-больных потребуется 133,2 тысячи коек, пишет РИА ФАН.

В России уже выявлено 783 случая заражения «омикроном», из-за нового штамма заболеваемость COVID-19 увеличивается с 7 января.

