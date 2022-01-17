Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости «омикроном» в России

Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» в России может произойти 22 января. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME).

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Как отмечают исследователи, с 5 февраля выход на пик заражений «омикроном» будет очевиден и по официальной статистике. Согласно расчетам IHME, заболеваемость COVID-19 в этот период может увеличиться до 85 700 случаев в сутки, пишет Газета.ру.

Специалисты предположили, что наиболее сильная загрузка ожидает российское здравоохранение 9 февраля: в этот день для COVID-больных потребуется 133,2 тысячи коек, пишет РИА ФАН.

В России уже выявлено 783 случая заражения «омикроном», из-за нового штамма заболеваемость COVID-19 увеличивается с 7 января.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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