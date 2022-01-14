«Не святой водой прививаемся»: Иммунолог поспорила с Минздравом об измерении антител
Слишком частая вакцинация может навредить здоровью, поэтому лучше всё же проверить антитела перед ревакцинацией, предложила иммунолог Зоя Скорпилева.
Согласно научным данным, нужно измерять уровень антител перед введением бустерной дозы вакцины от коронавируса, поскольку влияние частых ревакцинаций на организм еще не до конца изучено, объяснила врач-иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов назвал прохождение вакцинации на основании измерения антител «пустым занятием». Он назвал это ненаучном методом и предложил вакцинироваться в соответствии с рекомендациями Минздрава, то есть через полгода.
«В каждой избушке свои погремушки: одна страна действует так, другая так, кто-то подсчитывает [антитела], кто-то нет. Практика показывает, что люди, которые вакцинируются, а через полгода ревакцинируются, сохраняют антитела гораздо дольше. И потом, до конца не установлены титры, которые действительно будут инактивировать вирус, и это индивидуальный показатель. При одинаковых титрах один человек может заболеть, а другой нет. Но честно могу сказать, как иммунолог с 30-летней практикой, что мы не святой водой вакцинируемся. Вакцина может явиться триггером определенных заболеваний. Когда уже все вакцинировались массово, то дальше надо индивидуально подходить. По западным вакцинам дают также полгода на первую ревакцинацию, но по второй ревакцинации данных нет», - объяснила врач.
По словам Скорпилевой, что случаи осложнений при слишком частой ревакцинации крайне редки, однако все же бывают.
«С точки зрения науки, пока мы не знаем всех закономерностей, нужно обязательно определять антитела. Может быть, не у всех, но надо брать выборку граждан, как это делается всегда, когда проводятся постклинические исследования, и смотреть уровень образования антител в разных возрастных группах, с разными заболеваниями, на основании чего потом удается [собрать] среднестатистические данные. Есть предположения о том, какое количество антител дает защиту, и понятно, что чем выше уровень антител, тем лучше будет защита. Но если очень высокие антитела и мы вакцинируем, мы можем получить не очень хорошие результаты. Это единичные случаи, один на 100 тысяч, но они встречаются. Мы должны отдельно рассматривать каждого пациента, а не в массе, мы же тоже имеем ответственность перед людьми, которых вакцинируем, надо подходить к каждому индивидуально и с умом. Нельзя всех под одну гребенку», - призвала она.
Иммунолог напомнила, что рекомендации по необходимым для защиты антителам различаются, однако показатели выше 400 считаются достаточными во всех странах.
«Я не могу ничего утверждать, есть ВОЗовские рекомендации, есть рекомендации свои для каждой страны. В целом считается, что выше 400 ОЕ/мл защищает от всех штаммов, если меньше 300, то надо наблюдать, а меньше 150 – обязательно ревакцинироваться. Но никто этого не измеряет. Если человек хочет ревакцинироваться – его и вакцинируют. Чуть больше года мы вакцинируем, этот процесс еще подлежит глубокому изучению», - подытожила врач.
Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что медицинские маски и респираторы имеют от 70 до 95% защиты от омикрон-штамма, а вот тканевые маски абсолютно не способны предотвратить заражение.
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