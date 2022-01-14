«Не святой водой прививаемся»: Иммунолог поспорила с Минздравом об измерении антител

Согласно научным данным, нужно измерять уровень антител перед введением бустерной дозы вакцины от коронавируса, поскольку влияние частых ревакцинаций на организм еще не до конца изучено, объяснила врач-иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов назвал прохождение вакцинации на основании измерения антител «пустым занятием». Он назвал это ненаучном методом и предложил вакцинироваться в соответствии с рекомендациями Минздрава, то есть через полгода.