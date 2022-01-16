Центр им. Гамалеи планирует создать вакцину от COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов

«Рассматривается и обсуждается [вариант] сделать такой поливалентный "Спутник", где будет и "дельта", и "омикрон", или "ухань" (уханьский штамм коронавируса - прим. НСН), и "омикрон". <...> Возможно создание такой более сложной вакцины», - цитирует Логунова ТАСС.

Ранее РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга сообщило, что для ревакцинации от COVID-19 с помощью назальной вакцины, которая проходит испытания в России, будет достаточно одной ее дозы.

