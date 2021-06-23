В Индии предупредили о моментальной заразности штамма «дельта-плюс»

Главная особенность нового выявленного штамма коронавируса «дельта-плюс» состоит в том, что он заразнее других вариантов. Об этом сообщил портал India Today со ссылкой на директора Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерию.

Сообщается, что для заражения в данном случае достаточно пройти мимо болеющего человека без защитной маски.