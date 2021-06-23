В Индии предупредили о моментальной заразности штамма «дельта-плюс»
Главная особенность нового выявленного штамма коронавируса «дельта-плюс» состоит в том, что он заразнее других вариантов. Об этом сообщил портал India Today со ссылкой на директора Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерию.
Сообщается, что для заражения в данном случае достаточно пройти мимо болеющего человека без защитной маски.
Также власти обеспокоены устойчивостью штамма к уже имеющимся антителам.
Ранее сообщалось, что индийский штамм опасен тем, что при нем функция легких падает гораздо быстрее, чем в начале пандемии, а заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в городе связан в первую очередь с распространением индийского штамма,
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