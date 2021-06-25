Первый случай штамма «дельта плюс» выявлен в России

В России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом сообщила замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко, передает «Фонтанка».

По ее словам, пока это единственный случай в стране и, скорее всего, завозной.

ВОЗ: штрамм «дельта» в два раза заразней уханьского

Этот штамм, выявленный впервые в Индии, в два раза заразнее уханьского. По предположению ВОЗ именно он вскоре станет доминирующим типом вируса в мире.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружено ни одного случая варианта коронавируса «дельта плюс», передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры