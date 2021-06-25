Первый случай штамма «дельта плюс» выявлен в России

Этот штамм, выявленный впервые в Индии, в два раза заразнее уханьского. По предположению ВОЗ именно он вскоре станет доминирующим типом вируса в мире.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружено ни одного случая варианта коронавируса «дельта плюс», передает RT.