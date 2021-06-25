Первый случай штамма «дельта плюс» выявлен в России
В России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом сообщила замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко, передает «Фонтанка».
По ее словам, пока это единственный случай в стране и, скорее всего, завозной.
Этот штамм, выявленный впервые в Индии, в два раза заразнее уханьского. По предположению ВОЗ именно он вскоре станет доминирующим типом вируса в мире.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружено ни одного случая варианта коронавируса «дельта плюс», передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru