В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» для семей с детьми

Средства смогут получать семьи с детьми школьного возраста от 6 до 18 лет, а также с учащимися с ограниченными возможностями до 23 лет.

Нилов подчеркнул, что законопроект подготовлен при участии депутатов из разных фракций. Он отметил, что цель инициативы — дать родителям возможность без лишних трудностей собрать ребенка к новому учебному году, передает «Радиоточка НСН».

