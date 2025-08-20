В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» для семей с детьми
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил о необходимости ежегодной выплаты семьям для подготовки детей к школе. В беседе с NEWS.ru он сообщил, что инициатива получила название «первосентябрьский капитал».
По словам парламентария, предлагается закрепить выплату в размере федерального прожиточного минимума.
Средства смогут получать семьи с детьми школьного возраста от 6 до 18 лет, а также с учащимися с ограниченными возможностями до 23 лет.
Нилов подчеркнул, что законопроект подготовлен при участии депутатов из разных фракций. Он отметил, что цель инициативы — дать родителям возможность без лишних трудностей собрать ребенка к новому учебному году, передает «Радиоточка НСН».
