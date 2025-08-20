Успенский собор Киево-Печерской лавры предложили «дерусифицировать»

Руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» намерено убрать из росписей Успенского собора изображения представителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом в интервью «Укринформу» сообщила и.о. гендиректора заповедника Светлана Котляревская.

Она подчеркнула, что собор, разрушенный во время Второй мировой войны, был заново отстроен лишь около 20 лет назад.

Суд приостановил выселение из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ

Росписи создавались уже в период пребывания в лавре насельников УПЦ МП, и рядом с историческими фигурами были увековечены тогдашние церковные руководители.

По словам Котляревской, идея заключается в том, чтобы на росписях остались только исторические персонажи, что, как она отметила, станет «примером наглядной дерусификации», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКиев

