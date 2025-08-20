Успенский собор Киево-Печерской лавры предложили «дерусифицировать»

Росписи создавались уже в период пребывания в лавре насельников УПЦ МП, и рядом с историческими фигурами были увековечены тогдашние церковные руководители.

По словам Котляревской, идея заключается в том, чтобы на росписях остались только исторические персонажи, что, как она отметила, станет «примером наглядной дерусификации», передает «Радиоточка НСН».

