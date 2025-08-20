Успенский собор Киево-Печерской лавры предложили «дерусифицировать»
Руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» намерено убрать из росписей Успенского собора изображения представителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом в интервью «Укринформу» сообщила и.о. гендиректора заповедника Светлана Котляревская.
Она подчеркнула, что собор, разрушенный во время Второй мировой войны, был заново отстроен лишь около 20 лет назад.
Росписи создавались уже в период пребывания в лавре насельников УПЦ МП, и рядом с историческими фигурами были увековечены тогдашние церковные руководители.
По словам Котляревской, идея заключается в том, чтобы на росписях остались только исторические персонажи, что, как она отметила, станет «примером наглядной дерусификации», передает «Радиоточка НСН».
