Хватит ли вакцины? Россияне выстроились в очереди за прививкой от COVID-19

Одна из причин повышенного спроса на вакцины в России – ограничения для невакцинированных граждан. Так, согласно документации Роспотребнадзора, работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников, у которых нет на это медицинских противопоказаний.

«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», - говорится в сообщении оперштаба.

При этом за работодателем остается право предложить сотруднику удаленную работу. Напомним, в Москве и Подмосковье действует правило, согласно которому обязали вакцинировать 60% работников предприятий сфер услуг, ЖКХ, энергетики, культуры, развлекательной индустрии. Аналогичные меры также вводятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также обязательная вакцинация введена в Тверской, Тульской, Кемеровской, Сахалинской, Калининградской, Пензенской областях, Нижегородской, Мурманской областях, Краснодарском Крае, а также в Ненецком автономном округе.

Тем временем, Бурятия стала первым регионом России, в котором ввели локдаун из-за COVID-19. Число заболевших коронавирусом в республике растет пятую неделю подряд. С 27 июня по 11 июля в республике будут закрыты все предприятия за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ.

Также будет ограничен доступ в места отдыха, в том числе и в район озера Байкал. Что касается возможного введения локдауна в других популярных для отдыха регионах, то в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отверг такой вариант.

«Нулевая опасность. Там солнце и ветер, а значит вероятность заражения крайне низкая. В Крыму сейчас надо ликвидировать последствия по кишечным инфекциям, наладить питание и водоснабжение после шторма, вот это серьезно. Коронавирус для них - десятая проблема», - сказал Жемчугов.

При этом, несмотря на ограничения из-за коронавируса и растущее число заболеваний в последние недели, не все россияне хотят прививаться. Директор «Левада-Центра» (признан иностранным агентом на территории РФ) Денис Волков Telegram-канала «Радиоточка НСН» рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, по его данным 60% россиян относятся к вакцинированию с недоверием.