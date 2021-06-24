Хватит ли вакцины? Россияне выстроились в очереди за прививкой от COVID-19
Из-за повышенного спроса в регионах возникли проблемы с наличием препарата.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за сутки в столице на вакцинацию записались 60 тысяч горожан, сообщается на официальном сайте мэрии. Как пишет «Коммерсантъ», в столичных прививочных пунктах стоят многочасовые очереди. Аналогичная ситуация наблюдается в Новосибирске, Уфе, Симферополе и других крупных городах.
Тем временем, глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что в его регионе есть дефицит вакцин от коронавируса, и попросил обратить на это внимание. Он также рассказал, что в Чечне в некоторых пунктах вакцинации наблюдаются очереди, сообщает РИА Новости.
Одна из причин повышенного спроса на вакцины в России – ограничения для невакцинированных граждан. Так, согласно документации Роспотребнадзора, работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников, у которых нет на это медицинских противопоказаний.
«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», - говорится в сообщении оперштаба.
При этом за работодателем остается право предложить сотруднику удаленную работу. Напомним, в Москве и Подмосковье действует правило, согласно которому обязали вакцинировать 60% работников предприятий сфер услуг, ЖКХ, энергетики, культуры, развлекательной индустрии. Аналогичные меры также вводятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также обязательная вакцинация введена в Тверской, Тульской, Кемеровской, Сахалинской, Калининградской, Пензенской областях, Нижегородской, Мурманской областях, Краснодарском Крае, а также в Ненецком автономном округе.
Тем временем, Бурятия стала первым регионом России, в котором ввели локдаун из-за COVID-19. Число заболевших коронавирусом в республике растет пятую неделю подряд. С 27 июня по 11 июля в республике будут закрыты все предприятия за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ.
Также будет ограничен доступ в места отдыха, в том числе и в район озера Байкал. Что касается возможного введения локдауна в других популярных для отдыха регионах, то в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отверг такой вариант.
«Нулевая опасность. Там солнце и ветер, а значит вероятность заражения крайне низкая. В Крыму сейчас надо ликвидировать последствия по кишечным инфекциям, наладить питание и водоснабжение после шторма, вот это серьезно. Коронавирус для них - десятая проблема», - сказал Жемчугов.
При этом, несмотря на ограничения из-за коронавируса и растущее число заболеваний в последние недели, не все россияне хотят прививаться. Директор «Левада-Центра» (признан иностранным агентом на территории РФ) Денис Волков Telegram-канала «Радиоточка НСН» рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, по его данным 60% россиян относятся к вакцинированию с недоверием.
«В целом, согласно нашим данным, большинство не хотело бы прививаться. У нас постоянная цифра в 60% тех, кто не хочет вакцинироваться, но это не жесткие «антипрививочники», а люди колеблющиеся, которым не хватает информации и примера тех, кому они доверяют, чтобы принять решение. Большинство говорит: «Мы хотим подождать». Если им будет надо куда-то поехать, получить какую-то услугу или об этом попросят на работе, они привьются. Если вакцинацию сделают обязательной, думаю, несмотря на то, что они не очень хотят и боятся, большинство привьется. Ну и еще одна стабильная цифра, это 40% россиян, которые за вакцинацию. Они как раз и прививаются, и 10-11% уже вакцинированных как раз из этой группы. Так что ресурс добровольной вакцинации – не больше 40%», - рассказал Волков.
За прошедшие сутки в России выявили 16 715 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб.
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