СМИ: В Европе обсуждают вариант «НАТО-лайт» для Украины

Европейские страны рассматривают упрощённый формат гарантий безопасности для Украины по типу «НАТО-лайт». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет об итальянском плане, согласно которому союзники Киева будут обязаны в течение 24 часов принять решение о возможной поддержке в случае нападения.