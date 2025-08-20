СМИ: В Европе обсуждают вариант «НАТО-лайт» для Украины
Европейские страны рассматривают упрощённый формат гарантий безопасности для Украины по типу «НАТО-лайт». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, речь идет об итальянском плане, согласно которому союзники Киева будут обязаны в течение 24 часов принять решение о возможной поддержке в случае нападения.
Такой механизм не равен коллективной обороне по статье 5 устава НАТО, но предусматривает обязательство оперативно согласовать ответные меры.
В качестве вариантов действий рассматриваются военная и экономическая помощь Украине, укрепление ее армии и введение санкций против противника. Источники уточнили, что переговоры продолжаются, и детали инициативы могут быть изменены, передает «Радиоточка НСН».
