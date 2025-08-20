При пожаре на коньячном комбинате в Дербенте пострадал только административный корпус, спиртохранилища остались целы, поэтому на поставках продукции инцидент никак не отразится. Об этом НСН заявил винный эксперт Антон Обрезчиков.

Пожар на территории Дербентского коньячного комбината, который вспыхнул 20 августа, локализован на площади 500 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС по Дагестану. Уточняется, что жертв и пострадавших нет. По словам Обрезчикова, пожар никак не помешает работе предприятия, поскольку он затронул только административный корпус.