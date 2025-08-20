Дагестанский коньяк не исчезнет из магазинов после пожара на заводе в Дербенте

Пострадавший от пожара коньячный комбинат в Дербенте — одно из двух крупнейших предприятий в регионе, однако сгорел только административный корпус, на работу завода это никак не повлияет, сказал НСН Антон Обрезчиков.

При пожаре на коньячном комбинате в Дербенте пострадал только административный корпус, спиртохранилища остались целы, поэтому на поставках продукции инцидент никак не отразится. Об этом НСН заявил винный эксперт Антон Обрезчиков.

Пожар на территории Дербентского коньячного комбината, который вспыхнул 20 августа, локализован на площади 500 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС по Дагестану. Уточняется, что жертв и пострадавших нет. По словам Обрезчикова, пожар никак не помешает работе предприятия, поскольку он затронул только административный корпус.

«Насколько я знаю, сгорел административный корпус. Производство практически не пострадало при пожаре, который, насколько мне известно, потушен. Думаю, что инцидент никак не отразится на поставках продукции в магазины, потому что спиртохранилищ огонь никак не коснулся. Завод, думаю, продолжит работать в штатном режиме. Тем более что это не единственное производство в Дагестане — есть еще Дербентский винно-коньячный комбинат», — сказал Обрезчиков.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что производство коньяка в России сократилось на 22,7%.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
