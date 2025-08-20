Дагестанский коньяк не исчезнет из магазинов после пожара на заводе в Дербенте
Пострадавший от пожара коньячный комбинат в Дербенте — одно из двух крупнейших предприятий в регионе, однако сгорел только административный корпус, на работу завода это никак не повлияет, сказал НСН Антон Обрезчиков.
При пожаре на коньячном комбинате в Дербенте пострадал только административный корпус, спиртохранилища остались целы, поэтому на поставках продукции инцидент никак не отразится. Об этом НСН заявил винный эксперт Антон Обрезчиков.
Пожар на территории Дербентского коньячного комбината, который вспыхнул 20 августа, локализован на площади 500 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС по Дагестану. Уточняется, что жертв и пострадавших нет. По словам Обрезчикова, пожар никак не помешает работе предприятия, поскольку он затронул только административный корпус.
«Насколько я знаю, сгорел административный корпус. Производство практически не пострадало при пожаре, который, насколько мне известно, потушен. Думаю, что инцидент никак не отразится на поставках продукции в магазины, потому что спиртохранилищ огонь никак не коснулся. Завод, думаю, продолжит работать в штатном режиме. Тем более что это не единственное производство в Дагестане — есть еще Дербентский винно-коньячный комбинат», — сказал Обрезчиков.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что производство коньяка в России сократилось на 22,7%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп раскрыл свою роль в примирении «Абебайджана с Албанией»
- Литва построит линию обороны на границе с Россией и Белоруссией
- Успенский собор Киево-Печерской лавры предложили «дерусифицировать»
- Дагестанский коньяк не исчезнет из магазинов после пожара на заводе в Дербенте
- В Белгородской области на фугасе подорвался автомобиль, ранены двое
- «В белую простынь»: Что будет с московскими клубами после закрытия 1930 Moscow
- СМИ: В Европе обсуждают вариант «НАТО-лайт» для Украины
- Нутрициолог назвала витамины и минералы, поддерживающие хорошее настроение
- От Мальдив до Венесуэлы: Какие страны выбирают россияне для отдыха этой зимой
- В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» для семей с детьми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru